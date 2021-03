Nezamestnanosť v Británii ku koncu januára nečakane klesla na 5 %

Londýn 23. marca (TASR) - Nezamestnanosť v Británii za tri mesiace do konca januára nečakane klesla. Ukázali to v utorok zverejnené údaje britského štatistického úradu.



Miera nezamestnanosti dosiahla za trojmesačné obdobie od novembra do konca januára 5 %. V predchádzajúcom období od októbra do konca decembra predstavovala 5,1 %. Výsledok bol lepší, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali s rastom nezamestnanosti na 5,2 %.



Na druhej strane, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je súčasná miera nezamestnanosti o 1,1 percentuálneho bodu vyššia. Zároveň sa stále drží na jednej z najvyšších úrovní za posledných päť rokov a bola by ešte vyššia, ak by vláda neprišla s programom pre firmy na udržanie zamestnanosti.



Štatistický úrad zároveň informoval, že priemerná mzda vrátane odmien vzrástla za trojmesačné obdobie do konca januára o 4,8 %. Tempo rastu tak mierne zaostalo za odhadmi ekonómov, ktorí počítali s rastom o 4,9 %.



Bez započítania odmien sa priemerná mzda zvýšila o 4,2 %. Údaje opäť zaostali za očakávaniami ekonómov, ktorí očakávali rast na úrovni 4,4 %.