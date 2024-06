Nezamestnanosť v Británii mierne stúpla, rast miezd bol stabilný

Londýn 11. júna (TASR) - Britský trh práce ukázal v apríli ďalšie známky ochladzovania, keďže miera nezamestnanosti mierne vzrástla, napriek ďalšiemu výraznému zvýšeniu miezd. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



ONS uviedol, že miera nezamestnanosti za tri mesiace do konca apríla 2024 vzrástla na 4,4 % zo 4,3 % v období január - marec. Dosiahla tak najvyššiu hodnotu od troch mesiacov do septembra 2021, poznamenal štatistický úrad.



Analytici pritom očakávali, že miera nezamestnanosti zostane v sledovanom období nezmenená.



Počet nezamestnaných pritom v sledovanom období vzrástol o 24.000 na 1,51 milióna, informoval OSN.



Tieto čísla signalizujú, že trh práce sa môže ochladzovať, pričom počet voľných pracovných miest stále klesá a nezamestnanosť stúpa, hoci rast zárobkov zostáva relatívne silný, uviedol ONS.



OSN oznámil tiež, že medziročné tempo rastu priemernej mzdy bez odmien, ktoré sleduje Bank of England, zostalo v období február - apríl 2024 nezmenené na úrovni 6 %, zatiaľ čo analytici predpovedali, že sa zrýchli na 6,1 %.



Aj priemerný zárobok vrátane odmien sa za tri mesiace do apríla 2024 medziročne zvýšil o 5,9 %, rovnako ako v predchádzajúcich troch mesiacoch.



Po očistení o infláciu sa tempo rast miezd vrátane odmien v reálnom vyjadrení zvýšilo na 2,2 % z 1,9 % a pri bežnej mzde bez odmien na 2,3 % z 2,1 %.