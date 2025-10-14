< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v Británii nečakane vzrástla, dosiahla 4-ročné maximum
Po započítaní odmien vzrástli mzdy o 5 %. Tempo rastu tak bolo omnoho výraznejšie, než očakávali analytici. Tí počítali s rastom o 4,7 %.
Autor TASR
Londýn 14. októbra (TASR) - Nezamestnanosť v Británii za tri mesiace do konca augusta zaznamenala mierny rast, čo však znamená, že dosiahla najvyššiu úroveň za ostatné štyri roky. Výsledky tak prekvapili, keďže analytici počítali s ďalším zotrvávaním na stabilnej úrovni. Informovali o tom agentúra DPA a portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili údaje britského štatistického úradu ONS.
Miera nezamestnanosti v Británii podľa štandardov Medzinárodnej organizácie práce (ILO) dosiahla za obdobie jún až august 4,8 %, zatiaľ čo za predchádzajúce trojmesačné obdobie do konca júla zaznamenala 4,7 %. Túto úroveň pritom evidovala aj za obdobia marec - máj a apríl - jún a analytici očakávali, že na nej zotrvá aj za tri mesiace do konca augusta.
Najnovší údaj predstavuje najvyššiu mieru nezamestnanosti v Británii za trojmesačné obdobie od konca júna 2021, keď Británia zápasila s dôsledkami pandémie nového koronavírusu. ONS však upozornil, že za rastom počtu nezamestnaných sú najmä mladí ľudia, zatiaľ čo útlm na celkovom trhu práce sa postupne zmierňuje.
Mzdy bez započítania odmien vzrástli podľa očakávaní o 4,7 % a podobne ako vykázali údaje spred mesiaca, aj tie najnovšie poukázali na spomalenie tempa rastu v porovnaní s predchádzajúcim trojmesačným obdobím. Za obdobie do konca júla sa zvýšili o 4,8 %.
Po započítaní odmien vzrástli mzdy o 5 %. Tempo rastu tak bolo omnoho výraznejšie, než očakávali analytici. Tí počítali s rastom o 4,7 %.
Počet voľných pracovných miest, a to za obdobie júl až september, dosiahol 717.000. V porovnaní s predchádzajúcim trojmesačným obdobím to predstavuje pokles o 9000 pozícií. Počet voľných pracovných miest tak klesol už 39. trojmesačné obdobie po sebe.
Miera nezamestnanosti v Británii podľa štandardov Medzinárodnej organizácie práce (ILO) dosiahla za obdobie jún až august 4,8 %, zatiaľ čo za predchádzajúce trojmesačné obdobie do konca júla zaznamenala 4,7 %. Túto úroveň pritom evidovala aj za obdobia marec - máj a apríl - jún a analytici očakávali, že na nej zotrvá aj za tri mesiace do konca augusta.
Najnovší údaj predstavuje najvyššiu mieru nezamestnanosti v Británii za trojmesačné obdobie od konca júna 2021, keď Británia zápasila s dôsledkami pandémie nového koronavírusu. ONS však upozornil, že za rastom počtu nezamestnaných sú najmä mladí ľudia, zatiaľ čo útlm na celkovom trhu práce sa postupne zmierňuje.
Mzdy bez započítania odmien vzrástli podľa očakávaní o 4,7 % a podobne ako vykázali údaje spred mesiaca, aj tie najnovšie poukázali na spomalenie tempa rastu v porovnaní s predchádzajúcim trojmesačným obdobím. Za obdobie do konca júla sa zvýšili o 4,8 %.
Po započítaní odmien vzrástli mzdy o 5 %. Tempo rastu tak bolo omnoho výraznejšie, než očakávali analytici. Tí počítali s rastom o 4,7 %.
Počet voľných pracovných miest, a to za obdobie júl až september, dosiahol 717.000. V porovnaní s predchádzajúcim trojmesačným obdobím to predstavuje pokles o 9000 pozícií. Počet voľných pracovných miest tak klesol už 39. trojmesačné obdobie po sebe.