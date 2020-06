Nezamestnanosť v Británii od februára do apríla stagnovala

Londýn 16. júna (TASR) – Nezamestnanosť v Spojenom kráľovstve sa za tri mesiace do konca apríla 2020 prekvapujúco nezmenila, zatiaľ čo tempo rastu miezd sa výrazne spomalilo. Ukázali to predbežné údaje štatistického úradu ONS.



Podľa ONS miera nezamestnanosti v Británii zostala v období február-apríl na úrovni 3,9 %, ktorú dosiahla v 1. štvrťroku, a bola o málo vyššia ako 3,8 % v rovnakom období vlani.



Ekonómovia pritom očakávali, že sa nezamestnanosť za tri mesiace do konca apríla zvýši na 4,7 % po tom, ako vláda v Londýne zaviedla blokády, aby spomalila šírenie nového koronavírusu.



ONS ďalej informoval, že tempo rastu miezd vrátane odmien sa za tri mesiace do apríla výrazne spomalilo na 1 % z 2,3 % v období január-marec. Tento výsledok je horší ako pokles rastu na 1,4 %, ktorý predpovedali ekonómovia.



Aj medziročný rast priemerných miezd bez odmien kleosl na 1,7 % z 2,7 %, zatiaľ čo ekonómovia počítali s jeho znížením na 1,9 %.



ONS zaznamenal tiež v sledovanom období najväčší štvrťročný pokles počtu voľných pracovných miest od začiatku vyhodnocovania týchto údajov v roku 2001, a to o 342 000 na 476 000.



A zároveň počet hodín odpracovaných za týždeň sa za tri mesiace do apríla znížil na 959,9 milióna z 1,04 miliardy hodín týždenne za tri mesiace do marca.



Separátne daňové údaje zároveň odhalili, že v apríli a máji klesol počet ľudí na výplatných listinách britských firiem o 612 000, keďže trh práce zasiahli blokády.



Veľa firiem medzitým oznámilo trvalé prepúšťanie pracovníkov v Británii. Napríklad stavebná firma Travis Perkins začiatkom týždňa uviedla, že zruší 2500 pracovných miest, čo je zhruba 9 % jej pracovnej sily. A letecké spoločnosti zrušili v Británii viac ako 15 000 pracovných miest.