Nezamestnanosť v Británii sa na prelome roka mierne zvýšila

Londýn 12. marca (TASR) - Nezamestnanosť v Británii sa za tri mesiace do konca januára mierne zvýšila, naopak, tempo rastu miezd zaznamenalo spomalenie. Uviedol to v utorok britský štatistický úrad (ONS), ktorého údaje zverejnili agentúra DPA a portál RTTNews.



Miera nezamestnanosti v Británii na základe metodiky Medzinárodnej organizácie práce (ILO) dosiahla za tri mesiace do konca januára 3,9 % oproti 3,8-percentnej úrovni za predchádzajúce trojmesačné obdobie. Nezamestnanosť tak prekonala očakávania, keďže analytici počítali s tým, že sa udrží na 3,8 %.



Štatistický úrad zároveň informoval, že rast priemernej mzdy bez odmien dosiahol za tri mesiace do konca januára medziročne 6,1 % oproti 6,2-percentnému rastu v predchádzajúcom trojmesačnom období. Najnovšie tempo rastu miezd je tak najslabšie za viac než rok. Analytici pritom očakávali, že bude rovnaké ako za tri mesiace do konca decembra.



Priemerná mzda vrátane odmien sa za sledované obdobie zvýšila medziročne o 5,6 %. Aj v tomto prípade vývoj zaostal za očakávaniami ekonómov. Tí predpokladali rast miezd vrátane odmien o 5,7 %.