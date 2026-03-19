Nezamestnanosť v Británii sa nezmenila, rast miezd sa spomalil
Autor TASR
Londýn 19. marca (TASR) - Miera nezamestnanosti vo Veľkej Británii počas trojmesačného obdobia do záveru januára zostala nezmenená na úrovni 5,2 %. Nenaplnili sa očakávania, že sa posilní na 5,3 %. Je však najvyššia od trojmesačného obdobia do konca februára 2021. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Celkový počet nezamestnaných v Británii počas novembra až januára v porovnaní s predošlým trojmesačným obdobím stúpol o 37.000 na 1,869 milióna. Vzrástol najmä počet nezamestnaných, ktorí sú bez práce viac ako šesť mesiacov. V porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom sa počet nezamestnaných Britov zvýšil o 323.000.
Počet zamestnaných ľudí v krajine sa za tri mesiace do záveru januára zväčšil o 84.000 na 34,310 milióna. Miera zamestnanosti vzrástla o 0,2 percentuálneho bodu na 75,1 %.
Priemerná mzda v Spojenom kráľovstve počas novembra až januára medziročne stúpla o 3,8 % na 690 libier (798,68 eura) týždenne. Išlo o spomalenie jej rastu po tom, ako sa posilnila o 4,1 % v predchádzajúcom trojmesačnom období. Reálne mzdy po zohľadnení inflácie vzrástli o 0,4 % po zvýšení o 0,5 % v predošlých troch mesiacoch. Bol to najslabší rast od polovice roka 2023. Najviac mzdy medziročne stúpli vo veľkoobchode, maloobchode, hoteloch a reštauráciách (4,8 %), vo výrobe (3,9 %), v službách (3,9 %), v stavebníctve (2 %) a vo finančných a obchodných službách (2 %).
(1 EUR = 0,86393 GBP)
