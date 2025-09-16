< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v Británii sa udržala na 4-ročnom maxime
Počet voľných pracovných miest, a to za obdobie jún až august, dosiahol 728.000. V porovnaní s predchádzajúcim trojmesačným obdobím to predstavuje pokles o 10.000 pozícií.
Autor TASR
Londýn 16. septembra (TASR) - Nezamestnanosť v Británii sa nemenila ani za trojmesačné obdobie do konca júla. Na stabilnej úrovni sa tak drží už tretie obdobie po sebe, čo zároveň znamená, že tretie trojmesačné obdobie v rade zaznamenala najvyššiu úroveň za zhruba štyri roky. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje britského štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správ portálov RTTNews, tradingeconomics a AJ Bell.
Miera nezamestnanosti v Británii dosiahla za obdobie máj až júl 4,7 %. Rovnakú úroveň zaznamenala aj za obdobia marec - máj aj apríl - jún. Výsledky zároveň potvrdili odhady analytikov. Na druhej strane, je to najvyššia úroveň nezamestnanosti v Británii od trojmesačného obdobia končiaceho sa augustom 2021.
Mzdy bez započítania odmien vzrástli o 4,8 % a v porovnaní s predchádzajúcim trojmesačným obdobím spomalili tempo rastu. Za obdobie do konca júna sa zvýšili o 5 %, čo bolo rovnaké tempo rastu ako v predchádzajúcom trojmesačnom období.
Počet voľných pracovných miest, a to za obdobie jún až august, dosiahol 728.000. V porovnaní s predchádzajúcim trojmesačným obdobím to predstavuje pokles o 10.000 pozícií. Počet voľných pracovných miest tak klesol už 38. trojmesačné obdobie po sebe, pričom počet voľných pozícií sa znížil v deviatich z 18 priemyselných sektorov.
Miera nezamestnanosti v Británii dosiahla za obdobie máj až júl 4,7 %. Rovnakú úroveň zaznamenala aj za obdobia marec - máj aj apríl - jún. Výsledky zároveň potvrdili odhady analytikov. Na druhej strane, je to najvyššia úroveň nezamestnanosti v Británii od trojmesačného obdobia končiaceho sa augustom 2021.
Mzdy bez započítania odmien vzrástli o 4,8 % a v porovnaní s predchádzajúcim trojmesačným obdobím spomalili tempo rastu. Za obdobie do konca júna sa zvýšili o 5 %, čo bolo rovnaké tempo rastu ako v predchádzajúcom trojmesačnom období.
Počet voľných pracovných miest, a to za obdobie jún až august, dosiahol 728.000. V porovnaní s predchádzajúcim trojmesačným obdobím to predstavuje pokles o 10.000 pozícií. Počet voľných pracovných miest tak klesol už 38. trojmesačné obdobie po sebe, pričom počet voľných pozícií sa znížil v deviatich z 18 priemyselných sektorov.