Nezamestnanosť v Británii sa zvýšila na 3,9 %

Londýn 17. marca (TASR) - Nezamestnanosť v Británii sa za trojmesačné obdobie do konca januára zvýšila, rast bol však iba mierny, keď predstavoval 0,1 percentuálneho bodu. Analytici však upozorňujú, že vzhľadom na vývoj ekonomiky spojený so šírením nového koronavírusu je potrebné do budúcnosti počítať s výrazným oslabením trhu práce.



Ako v pondelok informoval britský štatistický úrad ONS, počet nezamestnaných vzrástol za obdobie november až január o 63.000, čo nezamestnanosť posunulo o 0,1 percentuálneho bodu na 3,9 %. V medziročnom porovnaní ide o prvý rast nezamestnanosti od roku 2012. K zvýšeniu do veľkej miery však prispel fakt, že viac ľudí si začalo hľadať prácu.



Zamestnanosť za obdobie do konca januára totiž dosiahla rekord, keď počet zamestnaných vzrástol viac, než sa čakalo, až o 184.000, uviedol ONS. Celkový počet zamestnaných tak dosiahol rekordných 32,99 milióna a aj miera zamestnanosti predstavovala rekord, keď zaznamenala 76,5 %.



Priemerná mzda sa zvýšila oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 3,1 %.



Analytici teraz odhadujú, že nezamestnanosť bude v nasledujúcom období rásť. Vychádzajú z očakávaného oslabovania ekonomiky a skĺznutia do recesie, keďže pandémia tvrdo zasiahla viaceré ekonomické sektory ako letectvo, automobilový priemysel, cestovný ruch, hoteliérske a reštauračné služby.



Minister financií Rishi Sunak minulý týždeň pri predložení rozpočtu na budúci rok oznámil balík stimulov v objeme 12 miliárd libier (13,20 miliardy eur). V utorok by mal prísť s ďalšími opatreniami.



(1 EUR = 0,90918 GBP)