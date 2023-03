Nezamestnanosť v Británii stagnovala, reálne mzdy klesli

Londýn 14. marca (TASR) - Miera nezamestnanosti v Británii sa za trojmesačné obdobie do konca januára udržala na úrovni z predchádzajúcich troch mesiacov. Uviedol to v utorok britský štatistický úrad ONS. Výsledky tak boli o niečo lepšie, než sa čakalo. Reálne mzdy však klesli najvýraznejším tempom za takmer 14 rokov. Informovali o tom agentúra Reuters a server tradingeconomics.



Nezamestnanosť v Británii dosiahla v období od novembra do konca januára 3,7 %. Zotrvala tak na úrovni z predchádzajúceho trojmesačného obdobia do konca decembra. Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom počítali s miernym zvýšením nezamestnanosti na 3,8 %.



ONS okrem toho zverejnil informácie o vývoji miezd. Mzda bez odmien, ktorú pozorne sleduje britská centrálna banka, vzrástla za trojmesačné obdobie do konca januára o 6,5 %. V období do konca decembra rast dosiahol 6,7 %. Tempo rastu bolo slabšie aj v porovnaní s očakávaniami analytikov, ktorí počítali s rastom o 6,6 %.



Mzda vrátane odmien sa zvýšila medziročne o 5,7 %, dodal ONS. V tomto prípade výsledok potvrdil odhad analytikov.



Reálne mzdy však klesli, pričom tempo ich poklesu bolo najvýraznejšie za takmer 14 rokov. Ako informoval ONS, reálne mzdy sa za obdobie november-január znížili o 3,2 %. To je najprudší pokles od obdobia február-apríl 2009.