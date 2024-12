Nezamestnanosť v Británii stagnovala, mzdy však rástli

Londýn 17. decembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Británii sa udržala na stabilnej úrovni, tempo rastu miezd však bolo výraznejšie, než sa čakalo. To bude mať pravdepodobne vplyv na rozhodovanie centrálnej banky o tom, ako rýchlo bude v nasledujúcom období znižovať úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a portálu tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje britského štatistického úradu ONS.



Miera nezamestnanosti dosiahla za trojmesačné obdobie do konca októbra 4,3 %. To je rovnaká úroveň ako za trojmesačné obdobie do konca septembra a zároveň v súlade s očakávaniami. Drží sa tak na najvyššej úrovni od trojmesačného obdobia marec - máj, v ktorom predstavovala 4,4 %.



ONS však okrem toho uviedol, že priemerná mzda bez odmien vzrástla v sledovanom období medziročne o 5,2 %. To je omnoho výraznejšie tempo rastu než v období do konca septembra, ako aj v porovnaní s odhadmi analytikov. V predchádzajúcom trojmesačnom období sa priemerná mzda bez odmien zvýšila medziročne o 4,8 % a analytici očakávali, že v období do konca októbra sa tempo rastu zrýchli iba na 5 %. Výrazne sa pod to podpísal súkromný sektor, kde sa mzdy bez odmien zvýšili v sledovanom období o 5,4 %.