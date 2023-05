Nezamestnanosť v Británii v 1. kvartáli mierne vzrástla

Londýn 16. mája (TASR) - Miera nezamestnanosti v Británii v 1. štvrťroku 2023 nečakane vzrástla, keďže sa viac ľudí snaží dostať späť na trh práce. To by mohlo zmierniť obavy centrálnej banky (Bank of England, BoE) z inflačných tlakov. Ukázali to oficiálne údaje národného štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa najnovších údajov miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve za tri mesiace do konca marca vzrástla o 0,1 percentuálneho bodu na 3,9 %. Dosiahla tak najvyššiu úroveň od obdobia medzi novembrom 2021 a januárom 2022. A mierne prekonala odhady ekonómov, ktorí očakávali, že zostane na úrovni 3,8 %.



Počet nezamestnaných sa v sledovanom období zvýšil o 60.000 na 1,329 milióna osôb. Prispeli k tomu najmä jednotlivci, ktorí boli nezamestnaní dlhšie ako 12 mesiacov.



A zároveň počet zamestnaných stúpol o 182.000 na 32,995 milióna ľudí, najmä vďaka zamestnancom na čiastočný úväzok a samostatne zárobkovo činným osobám.



"Zamestnanosť aj nezamestnanosť sa v prvých troch mesiacoch roku 2023 opäť zvýšili," povedal Darren Morgan, riaditeľ ekonomických štatistík ONS. "To znamená, že počet tých, ktorí nepracujú, ani si prácu nehľadajú, naďalej klesá," dodal.



ONS uviedol tiež, že predbežné aprílové údaje britského daňového úradu odhalili prvý pokles počtu zamestnancov za viac ako dva roky, a to o 136.000 oproti marcu.



Medziročné tempo rastu priemernej mzdy, ktoré je dôležitým ukazovateľom pri rozhodovaní BoE o úrokových sadzbách, zostalo silné.



Základná priemerná mzda bez odmien vzrástla za tri mesiace do marca o 6,7 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, ukázali v utorok oficiálne údaje.



Ekonómovia, ktorých oslovila agentúra Reuters, však očakávali jej nárast o 6,8 %.



A priemerný zárobok vrátane odmien sa zvýšil medziročne o 5,8 %, rovnako ako za tri mesiace do konca februára.