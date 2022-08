Nezamestnanosť v Británii v 2. štvrťroku mierne vzrástla a mzdy stúpli

Londýn 16. augusta (TASR) - Britský trh práce vykazuje známky ochladzovania. Miera nezamestnanosti v 2. štvrťroku vzrástla, síce len veľmi mierne, ale jej nárast ukazuje, že firmy začali byť opatrnejšie pri prijímaní zamestnancov. A zároveň tempo zvyšovania miezd výrazne zaostalo za infláciou, takže reálne príjmy zamestnancov klesli. Ukázali to v utorok oficiálne údaje štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Podľa týchto údajov sa miera nezamestnanosti v Británii za tri mesiace do konca júna zvýšila na 3,8 % z 3,7 % v prvých troch mesiacoch roka. Analytici takýto výsledok očakávali.



V období marec - máj bola miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve tiež na úrovni 3,8 %.



Počet zamestnancov sa v 2. štvrťroku zvýšil o 160.000, čo však bolo menej, než odhadovali ekonómovia, ktorí predpovedali nárast o 256.000.



Prepúšťanie zostalo na veľmi nízkej úrovni, ale počet voľných pracovných miest klesol prvýkrát od augusta 2020, uviedol štatistický úrad.



ONS ďalej informoval, že priemerná mzda vrátane odmien sa za tri mesiace do konca júna zvýšila o 4,7 %, ale po úprave o infláciu klesla o 4,1 %, čo bol jej najväčší pokles od začiatku záznamov v roku 2001.



Aj rast priemernej mzdy bez odmien klesol po očistení o infláciu o 3 %, čo bol tiež najväčší pokles od začiatku záznamov.



Tieto čísla sú ďalším zo série ukazovateľov, ktoré signalizujú, že britská ekonomika sa môže spomaľovať pod ťarchou inflácie. Tá v júni dosiahla 40-ročné maximum 9,4 % a očakáva sa, že do konca tohto roka stúpne na približne 11 %.



Centrálna banka (Bank of England) zvyšuje úrokové sadzby, aby zabránila špirálovému rastu cien a miezd. Predpovedá tiež, že recesia zvýši nezamestnanosť na 6 % v priebehu nasledujúcich troch rokov.