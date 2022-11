Nezamestnanosť v Británii v 3. štvrťroku mierne vzrástla

Londýn 15. novembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Británii v 3. štvrťroku mierne vzrástla a zamestnanosť sa takmer nezmenila. Zároveň mzdy výrazne stúpli, ale menej ako inflácia, pred vstupom ekonomiky do dlhšieho obdobia recesie. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Podľa najnovších štatistík sa miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve za tri mesiace do konca septembra 2022 zvýšila na 3,6 % z 3,5 % v období jún - august, uviedol v utorok úrad pre národnú štatistiku ONS. Ekonómovia pritom očakávali, že nezamestnanosť zostane stabilná na úrovni 3,5 %.



Miera zamestnanosti dosiahla v 3. štvrťroku 75,5 %, čo je takmer bez zmeny v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom.



V októbri 2022 sa však počet zamestnancov medzimesačne zvýšil o 74.000 na rekordných 29,8 milióna. Ale aj počet ľudí, ktorí požiadali o podporu v nezamestnanosti v októbri oproti septembru mierne stúpol, o 3300.



Za tri mesiace do konca októbra klesol odhadovaný počet voľných pracovných miest o 46.000 na 1,225 milióna. Napriek štyrom štvrťročným poklesom v rade zostali voľné pracovné miesta na historicky vysokých úrovniach.



Pomer voľných pracovných miest k nezamestnaným zostal na úrovni 1, čo je ďalšie historicky najvyššie číslo, ktoré naznačuje nedostatok pracovnej sily v celej ekonomike.



ONS uviedol tiež, že priemerná mzda vrátane odmien za tri mesiace do konca septembra vzrástla o 6 %, čo bol o niečo lepší výsledok ako jej zvýšenie o 5,9 %, ktoré očakávali analytici.



Rovnako aj mzda bez odmien stúpla medziročne o 5,7 %, zatiaľ čo ekonómovia počítali s jej nárastom o 5,5 %.



Mzdy v súkromnom sektore vzrástli o 6,6 %, zatiaľ čo mzdy vo verejnom sektore sa zvýšili len o 2,2 %.



Ale zároveň, tempo rastu miezd stále výrazne zaostáva za mierou inflácie okolo úrovne 10 %.



Centrálna banka, Bank of England (BoE), pritom predpovedala Británii dlhšie obdobie recesie. Očakáva, že hospodárstvo zostane v recesii počas celého budúceho roka aj v prvej polovici 2024 a potom sa bude zotavovať len postupne.



BoE predpovedá tiež, že miera nezamestnanosti vzrastie na 4,9 % do konca budúceho roka, vo 4. štvrťroku 2024 dosiahne 5,9 % a do konca prognózovaného obdobia stúpne na 6,4 %.