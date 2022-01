Nezamestnanosť v Británii v novembri klesla, mzdy stúpli

Londýn 18. januára (TASR) - Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve za tri mesiace do konca novembra 2021 klesla na najnižšiu úroveň za 17 mesiacov. Zároveň miera zamestnanosti aj mzdy rástli. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu ONS.



Konkrétne miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve v období september – november 2021, teda pred nástupom variantu omikron nového koronavírusu, ktorý odvtedy otriasol ekonomikou, klesla na 4,1 % zo 4,2 % v období august – október. To bola najnižšia úroveň nezamestnanosti od troch mesiacov do konca júna 2020, uviedol vo vyhlásení ONS.



Tento výsledok prekonal odhady ekonómov, ktorí očakávali, že nezamestnanosť zostane na úrovni 4,2 %.



Nezamestnanosť pritom v sledovanom období klesla aj napriek ukončeniu vládneho programu podpory pracovných miest, ktorý v septembri podporoval viac ako 1 milión pracovníkov.



Správa ONS tiež ukázala, že počet zamestnancov sa za tri mesiace do konca novembra 2021 zvýšil len o 60.000 na 32,475 milióna, zatiaľ čo ekonómovia odhadovali, že stúpne o 125.000 osôb.



Podľa rýchleho odhadu ONS však v decembri 2021 vzrástol počet zamestnancov až o 184.000, najviac v histórii, a zároveň počet voľných pracovných miest dosiahol nový rekord 1,247 milióna.



"Dnešné čísla sú dôkazom toho, že trh práce prosperuje, počet zamestnancov stúpa na rekordnú úroveň a oznámenia o prepúšťaní sú v decembri na najnižšej úrovni od roku 2006," skonštatoval v utorok britský minister financií Rishi Sunak.



Obavy z možného nedostatku pracovnej sily a tlakov na platy v strednodobom horizonte boli hlavným dôvodom, prečo Bank of England minulý mesiac prvýkrát od začiatku pandémie zvýšila úrokové sadzby.



V poslednom čase však prudký nárast infikovaných, ktorí sa nakazili variantom omikron, spôsobil rozsiahle absencie zamestnancov. Väčšina ekonómov však očakáva, že tento nepriaznivý vplyv bude krátkodobý.



Štatistiky ďalej ukázali, že priemerná hrubá mzda vrátane odmien sa za tri mesiace do konca novembra 2021 zvýšila medziročne o 4,2 %. To bol jej najmenší nárast za jeden rok a v súlade s očakávaniami ekonómov. Mzdy v súkromnom sektore pritom stúpli o 4,5 % a vo verejnom sektore o 2,6 %.



Priemerná mzda bez odmien v sledovanom období vzrástla o 3,8 %, čo sa tiež zhoduje s prognózami trhu.



Rast miezd sa neustále spomaľuje z rekordného maxima 8,8 % v júni 2021. Napriek tomu mzdy naďalej stúpajú viac ako pred pandémiou, keď sa tempo ich rastu pohybovalo v pásme 2 – 3 %. To vzhľadom na slabý základný rast produktivity vyvoláva v centrálnej banke obavy z inflácie.



Rýchlo rastúca inflácia odkrajuje značnú časť z platov. Mzdy bez odmien po úprave o infláciu počas troch mesiacov do konca novembra stagnovali, čo je najslabší výsledok od júla 2020.



„Zdá sa, že len málo podnikov výrazne zvyšuje mzdy, aby si udržali svojich zamestnancov,“ povedal Samuel Tombs z Pantheon Macroeconomics, ktorý predpovedá rast miezd za celý rok 2022 o 3,5 %, zatiaľ čo infláciu odhaduje na úrovni takmer 5 %.