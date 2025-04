Nezamestnanosť v Británii v období december - február stagnovala

Londýn 15. apríla (TASR) - Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve zostala v období december až február 2025 stabilná na úrovni 4,4 %, už druhé trojmesačné obdobie po sebe. Ani tempo rastu miezd sa nezmenilo. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Medzitým sa počet zamestnaných osôb zvýšil o 206.000, najviac od konca septembra 2024, na rekordných 34 miliónov, najmä vďaka nárastu zamestnanosti na plný úväzok.



Miera zamestnanosti dosiahla 75,1 %, čo je o 0,2 percentuálneho bodu viac ako v predchádzajúcich troch mesiacoch do konca januára 2025.



Priemerný zárobok vrátane odmien sa v sledovanom období zvýšil o 5,6 %. To je rovnaký nárast ako po revízii smerom nadol v období november - január a mierne pod prognózami ekonómov, ktorí očakávali, že dosiahne 5,7 %.



Rast miezd sa zmiernil v súkromnom sektore (na 5,6 % z 5,8 %), ale zrýchlil sa vo verejnom sektore (na 5,7 % z 5,2 %).



Priemerná mzda bez odmien za tri mesiace do konca februára vzrástla medziročne o 5,9 %. To je o niečo viac ako smerom nadol revidovaných 5,8 % v predchádzajúcom období, ale menej ako 6 %, ktoré očakávali analytici.



Po očistení o infláciu sa reálne mzdy zvýšili o 2,1 %, rovnako ako v predchádzajúcom trojmesačnom období.











12 bal von