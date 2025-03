Nezamestnanosť v Británii v období november-január stagnovala

Londýn 20. marca (TASR) - Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve sa za tri mesiace do konca januára 2025 nezmenila. Aj tempo rastu miezd sa stabilizovalo. Ukázali to vo štvrtok údaje štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Konkrétne, miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve zostala v období november - január 2025 stabilná na úrovni 4,4 %, ktorú dosiahla v predchádzajúcich troch mesiacoch do konca decembra. Ekonómovia takýto výsledok očakávali. Ide o najvyššiu nezamestnanosť od troch mesiacov do konca mája 2024. Zároveň, miera zamestnanosti sa zvýšila o 0,1 percentuálneho bodu na 75 %.



Štatistiky ďalej ukázali, že medziročný rast priemernej mzdy bez odmien sa v sledovanom období ustálil tiež, a to na úrovni 5,9 %, čo je najväčšie tempo od troch mesiacov do konca apríla 2024.



Priemerný zárobok vrátane odmien sa v sledovanom období zvýšil o 5,8 %. To bol menší nárast než 6,1 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. Po očistení o infláciu sa rast reálnych miezd zvýšil o 2,2 %, čo je najmenej za štyri mesiace, v porovnaní s predchádzajúcimi 2,5 %.



Centrálna banka (Bank of England) pozorne sleduje údaje o raste miezd. Očakáva sa, že banka pre obavy z inflácie ponechá vo štvrtok svoju kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú na úrovni 4,5 %.