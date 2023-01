Nezamestnanosť v Británii v období september-november stagnovala

Londýn 17. januára (TASR) - Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve sa za tri mesiace do konca novembra 2022 nezmenila a zostala na úrovni 3,7 %. Aj miera zamestnanosti zostala bez zmeny, zatiaľ čo mzdy vzrástli. Oznámil to v utorok štatistický úrad ONS. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTÉ.



Ekonómovia očakávali, že miera nezamestnanosti zostane v sledovanom období na úrovni 3,7 %, čo je najnižšia úroveň za takmer 50 rokov.



Miera zamestnanosti sa tiež v podstate nezmenila a zostala na úrovni 75,6 %. Počet pracujúcich ľudí sa za tri mesiace do konca novembra zvýšil o 27.000. Počet voľných pracovných miest medzitým klesol o 75.000 na 1,161 milióna, keďže neistota brzdí nábor.



Priemerná mzda vrátane odmien sa za tri mesiace do 30. novembra 2022 zvýšila medziročne o 6,4 %, najviac od mája, po smerom nahor revidovanom náraste o 6,2 % za tri mesiace do konca októbra. Aj priemerná mzda bez odmien stúpla o 6,4 %, najviac od júna 2021, po 6,1 % náraste v predchádzajúcom období.



Po úprave o infláciu však priemerná mzda s odmenami aj bez nich klesla zhodne o 2,7 %. Ak vezmeme do úvahy iba mesiac november, bola priemerná reálna mzda bez odmien medziročne nižšia o 2,4 %.