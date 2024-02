Nezamestnanosť v Británii vo 4. kvartáli mierne klesla

Londýn 13. februára (TASR) - Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve sa vo 4. štvrťroku 2023 znížila a tempo rastu miezd sa spomalilo. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a BBC.



ONS uviedol, že miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve vo 4. štvrťroku 2023 klesla na 3,8 % zo 4 % v 3. kvartáli. Ekonómovia pritom odhadovali, že zostane nezmenená na úrovni 4 %. Miera nezamestnanosti tak v posledných troch mesiacoch minulého roka dosiahla najnižšiu úroveň od obdobia február - apríl 2023.



Štatistiky odhalili, že počet nezamestnaných sa znížil o 87.000 na 1,32 milióna osôb. Prispel k tomu najmä fakt, že si prácu našli ľudia, ktorí boli nezamestnaní viac ako 12 mesiacov. Zároveň, počet zamestnaných osôb vzrástol o 72.000 na 33,17 milióna ľudí.



ONS zároveň informoval, že medziročné tempo rastu priemernej mzdy bez odmien sa počas troch mesiacov do konca decembra spomalilo na 6,2 % zo 6,7 % v troch mesiacoch do konca novembra. Prekonalo však odhady ekonómov, ktorí očakávali, že klesne na 6 %.



Priemerný zárobok vrátane odmien v sledovanom období vzrástol medziročne o 5,8 %, čo bolo najmenej za 17 mesiacov, ale mierne nad prognózami ekonómov na úrovni 5,6 %.



Bank of England pozorne sleduje rast miezd, keď sa snaží odhadnúť, aký veľký inflačný tlak zostáva v ekonomike a či môže začať uvažovať o znížení úrokových sadzieb z ich najvyššej úrovne od roku 2008.