Nezamestnanosť v Británii vzrástla a rast miezd sa spomalil

Londýn 13. mája (TASR) - Britský trh práce vykázal v 1. štvrťroku 2025 ďalšie známky ochladenia, keďže nezamestnanosť vzrástla, zamestnanosť stagnovala a rast miezd sa spomalil. Ukázali to v utorok oficiálne údaje štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Konkrétne, miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve sa za tri mesiace do konca marca mierne zvýšila na 4,5 % po tom, čo stagnovala na úrovni 4,4 % štyri trojmesačné obdobia po sebe. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi analytikov a predstavuje najvyššiu mieru nezamestnanosti od troch mesiacov do konca augusta 2021.



Štatistiky ďalej ukázali, že počet zamestnaných osôb medzitým vzrástol o 112.000, najmenej od troch mesiacov do konca decembra 2024, a dosiahol 33,98 milióna osôb. Miera zamestnanosti však zostala nezmenená na úrovni 75 %.



Medziročný rast priemernej mzdy bez odmien sa v sledovanom období spomalil na 5,6 % z 5,9 % v období december - február. Zaostal tak za odhadmi analytikov, ktorí očakávali rast o 5,7 %, a bol najpomalší od troch mesiacov do konca novembra 2024.



Aj medziročný rast priemernej mzdy vrátane odmien v prvých troch mesiacoch roka klesol na 5,5 % z 5,7 %. Tento výsledok bol lepší než prognóza na úrovni 5,2 %, ale bol to najpomalší nárast od troch mesiacov do konca októbra 2024.



Priemerná mzda bez odmien upravená o infláciu vzrástla v 1. štvrťroku medziročne o 1,8 % a priemerná mzda vrátane odmien upravená o infláciu sa zvýšila o 1,7 %.