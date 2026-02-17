< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v Británii vzrástla na takmer päťročné maximum
Miera nezamestnanosti v Británii dosiahla za trojmesačné obdobie do konca decembra 5,2 %.
Autor TASR
Londýn 17. februára (TASR) - Nezamestnanosť v Británii sa v poslednom štvrťroku minulého roka zvýšila, pričom dosiahla najvyššiu úroveň za takmer päť rokov. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje britského štatistického úradu ONS, o ktorých informovali portály RTTNews a tradingeconomics.
Miera nezamestnanosti v Británii dosiahla za trojmesačné obdobie do konca decembra 5,2 % oproti 5,1-percentnej úrovni v predchádzajúcom trojmesačnom období. Zaznamenala tak najvyššiu hodnotu od trojmesačného obdobia končiaceho sa februárom 2021.
Bola vyššia aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov. Tí počítali so zotrvaním nezamestnanosti na úrovni 5,1 %.
Mzdy vrátane odmien sa v sledovanom období zvýšili o 4,2 %. Tempo rastu tak bolo miernejšie, než očakávali ekonómovia, ktorí predpokladali zvýšenie miezd o 4,6 %. Rast na úrovni 4,2 % zaznamenali aj mzdy bez odmien. V tomto ukazovateli bol výsledok v súlade s očakávaniami ekonómov.
Miera nezamestnanosti v Británii dosiahla za trojmesačné obdobie do konca decembra 5,2 % oproti 5,1-percentnej úrovni v predchádzajúcom trojmesačnom období. Zaznamenala tak najvyššiu hodnotu od trojmesačného obdobia končiaceho sa februárom 2021.
Bola vyššia aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov. Tí počítali so zotrvaním nezamestnanosti na úrovni 5,1 %.
Mzdy vrátane odmien sa v sledovanom období zvýšili o 4,2 %. Tempo rastu tak bolo miernejšie, než očakávali ekonómovia, ktorí predpokladali zvýšenie miezd o 4,6 %. Rast na úrovni 4,2 % zaznamenali aj mzdy bez odmien. V tomto ukazovateli bol výsledok v súlade s očakávaniami ekonómov.