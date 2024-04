Nezamestnanosť v Británii vzrástla, rast miezd sa spomalil

Londýn 16. apríla (TASR) - Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve za tri mesiace do konca februára 2024 vzrástla viac, ako sa očakávalo. Ale tempo rastu miezd sa spomalilo menej. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a businesstimes.



ONS uviedol, že miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve sa v sledovanom období zvýšila na 4,2 % z 3,9 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. Prekonala tak odhady ekonómov, ktorí očakávali, že dosiahne 4 %.



Počet nezamestnaných osôb pritom stúpol o 85.000 na 1,44 milióna, zatiaľ čo počet zamestnaných klesol o 156.000 na 32,98 milióna ľudí, najmä v dôsledku zníženia počtu zamestnancov na čiastočný úväzok.



Miera zamestnanosti dosiahla v období od decembra 2023 do februára tohto roka 74,5 %.



ONS uviedol tiež, že za od začiatku januára do konca marca klesol odhadovaný počet voľných pracovných miest v Británii o 13.000 na 916.000.



Štatistiky ďalej ukázali, že medziročný rast priemernej mzdy bez odmien sa počas troch mesiacov do konca februára 2024 mierne spomalil na 6 % zo 6,1 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. To je najmenšie tempo od septembra 2022, ale analytici očakávali, že klesne viac, na 5,8 %.



Priemerný zárobok vrátane odmien v sledovanom období stúpol medziročne o 5,6 %, rovnako ako v predchádzajúcom období, čo je mierne nad prognózami na úrovni 5,5 %.



Po očistení o infláciu mzdy bez odmien v reálnom vyjadrení stúpli o 1,9 % a s odmenami o 1,6 %.