Nezamestnanosť v Británii vzrástla za 3 mesiace na 4,5 %

Londýn 13. októbra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Británii vzrástla za tri mesiace do konca augusta viac, ako ekonómovia očakávali, a to na 4,5 % zo 4,1 % v období máj - júl. K nárastu nezamestnanosti tak došlo ešte pred ukončením rozsiahleho vládneho programu podpory pracovných miest. Informoval o tom štatistický úrad ONS.



Ekonómovia predpovedali pomalší rast nezamestnanosti v období jún - august, na 4,3 %. Počet nezamestnaných sa v sledovanom období zvýšil o 138.000 na 1,52 milióna ľudí.



Štatistiky ukázali tiež, že miera zamestnanosti klesla za tri mesiace do konca augusta o 0,3 percentuálneho bodu na 75,6 %. A počet zamestnaných ľudí sa znížil o 153.000 na 32,59 milióna, zatiaľ čo analytici odhadovali, že klesne o 30.000.



A zároveň, priemerná mzda vrátane odmien sa nezmenila oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Mzda bez odmien vzrástla o 0,8 %.



Centrálna banka, Bank of England (BoE), predpovedala, že miera nezamestnanosti dosiahne do konca roka 7,5 %, pretože vláda zredukuje svoj doterajší systém ochrany pracovných miest a nahradí ho v novembri oveľa menším programom.



Guvernér BoE Andrew Bailey začiatkom týždňa zopakoval svoje varovanie, že ekonomika by mohla klesnúť viac, ako banka predpovedala.