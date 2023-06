Nezamestnanosť v Británii za 3 mesiace do apríla klesla, mzdy vzrástli

Londýn 13. júna (TASR) - Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve za tri mesiace do konca apríla 2023 prekvapujúco klesla. A mzdy vzrástli, ale menej ako inflácia. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Podľa ONS miera nezamestnanosti v sledovanom období klesla na 3,8 % z 3,9 % za tri mesiace do konca marca, zatiaľ čo ekonómovi predpovedali, že sa zvýši na 4 %. Trh práce bol tak silnejší, než sa očakávalo, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že centrálna Bank of England bude pokračovať v dvíhaní úrokových sadzieb.



A zároveň počet zamestnancov sa v období február - apríl 2023 zvýšil o 250.000 na historické maximum 33,09 milióna osôb. Tento výsledok prekonal dohady ekonómov, ktorí predpovedali, že počet zamestnancov stúpne o 162.000.



ONS ďalej uviedol, že priemerná mzda bez odmien počas troch mesiacov do konca apríla vzrástla medziročne o 7,2 %, najviac od júna 2021 po zvýšení o 6,8 % v období január - marec. Priemerný zárobok vrátane odmien stúpol o 6,5 % po smerom nahor revidovanom náraste o 6,1 % za tri mesiace do marca.



Ale reálna mzda bez odmien po úprave o infláciu v sledovanom období klesla o 2 % a reálna mzda vrátane odmien sa znížila o 1,3 %, čo bolo najmenej od marca 2022.