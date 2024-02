Nezamestnanosť v Británii za 3 mesiace do konca novembra dosiahla 3,9%

Londýn 5. februára (TASR) - Nezamestnanosť vo Veľkej Británii bola počas troch mesiacov do konca novembra 2023 výrazne nižšia, než sa pôvodne predpokladalo. Miera nezamestnanosti za uvedené obdobie v skutočnosti predstavovala 3,9 % namiesto skôr uvádzaných 4,9 %, oznámil v pondelok britský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Revidované údaje naznačujú, že tlak na rast miezd by mohol zostať nejaký čas zvýšený, čo podporuje opatrný postoj britskej centrálnej banky, pokiaľ ide o znižovanie sadzieb, uviedla analytička Kathleen Brooksová zo spoločnosti XTB.



Bank of England minulý týždeň už štvrtýkrát po sebe ponechala svoju kľúčovú sadzbu na nezmenenej úrovni 5,25 %, čo je najviac za posledných 16 rokov. Väčšina analytikov aj po aktualizovanej štatistike z trhu práce naďalej očakáva niekoľko znížení sadzieb v tomto roku. Niektorí z nich však upozornili, že k ich prvému posunutiu smerom nadol môže centrálna banka pristúpiť až v druhej polovici roka.