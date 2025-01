Nezamestnanosť v Británii za tri mesiace do konca novembra vzrástla

Londýn 21. januára (TASR) - Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve za tri mesiace do konca novembra 2024 vzrástla a zvýšili sa aj mzdy. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správ businesstimes a Reuters.



Údaje ONS odhalili, že miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve v období od septembra do novembra 2024 vzrástla na 4,4 %, zatiaľ čo ekonómovia odhadovali, že zostane na úrovni 4,3 %, ktorú dosiahla v predchádzajúcich troch mesiacoch do konca októbra. Ide o najvyššiu nezamestnanosť od troch mesiacov do konca mája 2024.



Štatistiky ďalej ukázali, že priemerný týždenný zárobok bez odmien sa za tri mesiace do konca novembra 2024 zvýšil medziročne o 5,6 %, najviac za šesť mesiacov, po náraste o 5,2 % v predchádzajúcom období. Ekonómovia pritom očakávali, že stúpne o 5,5 %. Rast miezd sa v sledovanom období zrýchlil v súkromnom sektore (na 6 % z 5,5 %), ale vo verejnom sektore sa spomalil (na 4,1 % zo 4,3 %)



Aj priemerný zárobok vrátane odmien sa zvýšil za tri mesiace do novembra 2024 medziročne o 5,6 %. Po očistení o infláciu mzdy v Británii vzrástli o 2,4 %, čo je viac ako 2,3 % za tri mesiace do konca októbra.