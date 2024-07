Nezamestnanosť v Británii zotrvala na stabilnej úrovni

Londýn 18. júla (TASR) - Miera nezamestnanosti v Británii dosiahla za trojmesačné obdobie do konca mája 4,4 %. Udržala sa tak na úrovni z predchádzajúceho trojmesačného obdobia a zároveň na najvyššej úrovni za 2,5 roka. Informoval o tom vo štvrtok britský štatistický úrad ONS, ktorého údaje zverejnili agentúra DPA a portály RTTNews a tradingeconomics.



Počet nezamestnaných v Británii sa zvýšil o 88.000 na 1,53 milióna, pričom najvýraznejší nárast zaznamenal počet ľudí, ktorí sú bez práce maximálne šesť mesiacov. Vyšší počet bol však registrovaný aj medzi nezamestnanými od šiestich do 12 mesiacov či nezamestnanými dlhšie ako jeden rok.



Na druhej strane sa zvýšil aj počet zamestnaných, a to o 19.000 na 33 miliónov. Prispel k tomu najmä vyšší počet zamestnaných na čiastočný pracovný úväzok, vzrástol však aj počet samostatne zárobkovo činných osôb. Navyše rast zaznamenal aj počet ľudí, ktorí majú dve zamestnania. Miera zamestnanosti dosiahla v Británii 74,4 %.



Štatistický úrad okrem toho oznámil zmiernenie rastu miezd v období od marca do konca mája. To zvýšilo nádeje, že britská centrálna banka by mohla čoskoro pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb.



ONS zverejnil, že medziročný rast miezd bez odmien dosiahol za tri mesiace do konca mája 5,7 %, čo je v súlade s očakávaniami trhov. Na porovnanie, v predchádzajúcich troch mesiacoch do konca apríla rast miezd dosiahol 6 %.



Rovnakým tempom rástli aj mzdy vrátane odmien, teda o 5,7 %. Aj v tomto prípade bol rast v súlade s očakávaniami ekonómov.



Avšak aj napriek tomu, že údaje o vývoji rastu miezd podporujú očakávania zníženia úrokových sadzieb zo strany Bank of England (BoE), ekonóm Ashley Webb z Capital Economics uviedol, že s augustovým termínom nepočíta. Odhaduje, že k redukcii sadzieb pristúpi BoE najskôr v septembri. Najbližšie zasadnutie centrálnej banky sa uskutoční 1. augusta.