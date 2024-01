Nezamestnanosť v Británii zotrvala nad 4 %

Londýn 16. januára (TASR) - Nezamestnanosť v Británii zotrvala za trojmesačné obdobie do konca novembra na úrovni z predchádzajúcich troch mesiacov. Udržala sa tak nad 4 %. Rast miezd sa však spomalil takmer na ročné minimum. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje britského štatistického úradu ONS. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Miera nezamestnanosti v Británii za tri mesiace do konca novembra dosiahla 4,2 %. To je rovnaká úroveň ako za trojmesačné obdobie do konca októbra.



Analytici však najviac sledujú údaje o vývoji miezd, ktoré sú kľúčové pre ďalší vývoj inflácie. Mzdy bez započítania odmien vzrástli za obdobie september až november medziročne o 6,6 % po 7,2-percentnom raste za predchádzajúce trojmesačné obdobie. Najnovší vývoj predstavuje najslabší rast miezd od trojmesačného obdobia končiaceho sa januárom minulého roka.



Mzdy po započítaní odmien vzrástli o 6,5 %. Tempo rastu tak bolo miernejšie, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s ich rastom o 6,8 %.