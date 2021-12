Nezamestnanosť v Českej republike klesla v októbri na 2,6 %

Praha 2. decembra (TASR) - Nezamestnanosť v Česku klesla v októbri na 2,6 %. Medziročne to predstavuje pokles o 0,6 percentuálneho bodu, medzimesačne o 0,1 percentuálneho bodu. Poukázali na to údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ).



Podľa ČSÚ, na ktorý sa odvolal server novinky.cz, miera nezamestnanosti mužov dosiahla 2,4 %. Čo sa týka žien, predstavovala 3 %.



Miera zamestnanosti dosiahla v októbri 75 % a oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástla o 0,9 percentuálneho bodu. V prípade mužov dosiahla 81,6 %, v prípade žien to bolo 68,1 %.



"Úroveň ekonomickej aktivity sa za posledné tri mesiace držala veľmi vysoko, najmä pri ženách bol evidentný návrat na trh práce. Podľa všetkého je za tým ukončenie vládnych opatrení, najmä návrat detí do škôl," povedal Dalibor Holý, riaditeľ odboru štatistiky trhu práce a rovných príležitostí.



Podľa Holého sa však v porovnaní s predpandemickým rokom 2019 miera nezamestnanosti stabilizovala na vyššej úrovni, a to pri obidvoch pohlaviach. Podľa údajov ČSÚ bolo v októbri 2019 nezamestnaných 2,2 % ľudí, v prípade mužov to bolo 1,8 %, v prípade žien 2,8 %.