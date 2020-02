Nezamestnanosť v Česku prekročila 3,1 %

Praha 10. februára (TASR) - Nezamestnanosť v Česku sa v januári oproti koncu minulého roka zvýšila nad 3 %, v medziročnom porovnaní však zaznamenala mierny pokles, pričom dosiahla najnižšiu januárovú hodnotu za 23 rokov. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ).



Podľa ČSÚ dosiahla miera nezamestnanosti v januári 3,1 % oproti 2,9 % v decembri. Oproti januáru minulého roka však o 0,2 percentuálneho bodu klesla. Navyše je to najnižšia januárová hodnota od roku 1997, uviedol server novinky.cz.



Vývoj ekonómov neprekvapil, pretože na začiatku roka sa nezamestnanosť zvyšuje pravidelne. "V januári nezamestnanosť rastie pravidelne a v tomto roku to nie je inak. Do evidencie Úradu práce (ÚP) ČR prichádzajú vo väčšej miere ľudia, ktorým sa na konci minulého roka skončili termínované pracovné zmluvy a dohody. Navyše časť živnostníkov prerušila svoje podnikanie," uviedol šéf odboru zamestnanosti ÚP ČR Jan Karmazín.



Ako dodal, čo sa týka absolútneho počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie, v medziročnom porovnaní zaznamenáva úrad naďalej rekordne nízke hodnoty. "Zo strany zamestnávateľov stále trvá záujem o nových zamestnancov, najmä v technických a robotníckych odboroch, ale aj v sociálnych službách či v zdravotníctve," povedal Karmazín.



Aj podľa analytičky Raiffeisenbank Elišky Jelínkovej je rast počtu nezamestnaných v prvom mesiaci roka bežný, pretože so zimnými mesiacmi sa ukončujú sezónne práce. "Nezamestnanosť sa naďalej drží svojho trendu a doterajší vývoj nenasvedčuje tomu, že by sme v najbližšom čase mohli očakávať výraznejší rast počtu nezamestnaných," povedala Jelínková.



To by však mohol zvrátiť nepriaznivý vývoj v priemysle. Výsledky priemyselnej výroby za posledný mesiac minulého roka ukázali, že výrobný sektor sa prepadol do technickej recesie. "Problémy vo výrobe zjavne pretrvávajú bez vyhliadok na zlepšenie, keďže v Nemecku, v krajine, s ktorou sme ekonomicky veľmi previazaní, je prepad v priemysle ešte výraznejší," upozornila ekonómka.



Ako dodala, firmy tak nemajú dostatok zákaziek, čo znamená, že nepotrebujú toľko zamestnancov ako v minulom či predminulom roku. Navyše vzhľadom na šíriacu sa nákazu hrozí výraznejšie ochladenie čínskej ekonomiky.