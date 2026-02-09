< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v Česku sa v januári zvýšila
Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie sa v porovnaní s decembrom zväčšil o 24.233 a oproti rovnakému mesiacu minulého roka sa zvýšil o 58.031 na 378. 547.
Autor TASR
Praha 9. februára (TASR) - Miera nezamestnanosti v Českej republike v januári medzimesačne stúpla o 0,3 percentuálneho bodu na 5,1 %. Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie sa v porovnaní s decembrom zväčšil o 24.233 a oproti rovnakému mesiacu minulého roka sa zvýšil o 58.031 na 378.547. Informoval o tom v pondelok na svojom webe Český štatistický úrad.
„Januárový rast nezamestnanosti je predovšetkým dôsledkom tradičnej sezónnosti,“ uviedol český minister práce a sociálnych vecí Aleš Juchelka. Zároveň sa však podľa neho začínajú prejavovať zmeny v podpore v nezamestnanosti, ktoré ľuďom dávajú väčšiu istotu. „Pravdepodobne si časť uchádzačov vedome načasovala podanie žiadosti na obdobie platnosti nových podmienok. Tento vývoj budeme naďalej mapovať,“ dodal minister.
Z evidencie úradu práce v Česku v januári odišlo 40.733 uchádzačov o prácu, čiže o 14.770 osôb viac ako v predchádzajúcom mesiaci a o 5105 osôb viac ako v januári 2025. Do nového zamestnania počas januára nastúpilo 30.470 ľudí. Z celkového počtu evidovaných nezamestnaných bolo 195.128 žien, ktoré tvorili 51,5 % uchádzačov o prácu.
Českí zamestnávatelia ponúkali k záveru januára prostredníctvom úradu práce celkovo 86.431 voľných pracovných miest, čo bolo o 991 menej ako v decembri. Najviac voľných pracovných miest ponúkali zamestnávatelia v Prahe (22.442 miest) a v Stredočeskom kraji (12.681 miest).
Podporu v nezamestnanosti v januári v ČR poberalo celkovo 108.721 osôb, čo predstavovalo 28,7 % všetkých uchádzačov o zamestnanie. V decembri bol tento podiel 25,4 % a v januári minulého roka 30,4 %.
