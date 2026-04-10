< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v Česku sa v marci znížila na 5 %
V krajine bolo v závere minulého mesiaca 372. 338 uchádzačov o zamestnanie.
Autor TASR
Praha 10. apríla (TASR) - Miera nezamestnanosti v Českej republike v marci klesla o 0,2 percentuálneho bodu na úroveň 5 %. V krajine bolo v závere minulého mesiaca 372.338 uchádzačov o zamestnanie. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú v piatok na svojej internetovej stránke zverejnil Úrad práce ČR.
V priebehu marca sa na úrade práce zaevidovalo 42.131 obyvateľov Česka, čo bolo o 977 menej ako vo februári ale o 6058 viac ako v marci minulého roka. Z evidencie úradu práce odišlo 51.498 ľudí, čiže o 11.548 viac ako vo februári a o 11.081 viac ako v marci 2025. Do nového zamestnania minulý mesiac nastúpilo 40.001 uchádzačov o prácu.
Českí zamestnávatelia v závere marca prostredníctvom Úradu práce ČR ponúkali celkovo 91.545 voľných pracovných miest, čo bolo o 1840 viac ako vo februári.
Z celkového počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie bolo v Česku minulý mesiac 193.674 žien, ktoré tvorili 52 % celkového počtu nezamestnaných. Úrady práce evidovali 20.032 absolventov škôl a mladistvých. Z celkového počtu nezamestnaných tvorili 5,4 %.
V priebehu marca sa na úrade práce zaevidovalo 42.131 obyvateľov Česka, čo bolo o 977 menej ako vo februári ale o 6058 viac ako v marci minulého roka. Z evidencie úradu práce odišlo 51.498 ľudí, čiže o 11.548 viac ako vo februári a o 11.081 viac ako v marci 2025. Do nového zamestnania minulý mesiac nastúpilo 40.001 uchádzačov o prácu.
Českí zamestnávatelia v závere marca prostredníctvom Úradu práce ČR ponúkali celkovo 91.545 voľných pracovných miest, čo bolo o 1840 viac ako vo februári.
Z celkového počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie bolo v Česku minulý mesiac 193.674 žien, ktoré tvorili 52 % celkového počtu nezamestnaných. Úrady práce evidovali 20.032 absolventov škôl a mladistvých. Z celkového počtu nezamestnaných tvorili 5,4 %.