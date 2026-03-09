< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v Česku stúpla najvyššie od januára 2017
Analytici očakávali, že nezamestnanosť v krajine sa vo februári nezmení.
Autor TASR
Praha 9. marca (TASR) - Nezamestnanosť v Českej republike vo februári mierne vzrástla, a to na 5,2 % z úrovne 5,1 %, na ktorej bola v predchádzajúcom mesiaci. Dostala sa tak na najvyššiu úroveň od januára 2017. Analytici očakávali, že nezamestnanosť v krajine sa vo februári nezmení. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics a údajov, ktoré Úrad práce ČR zverejnil na svojej internetovej stránke.
Počet nezamestnaných ľudí v Česku sa vo februári medzimesačne zvýšil o 3158 na 381.705. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka počet uchádzačov o prácu stúpol o 55.482. Počet registrovaných voľných pracovných miest sa však medziročne zvýšil o 3274 na 89.705.
„Február je zvyčajne posledným mesiacom pred jarným oživením českého trhu práce, ktorý súvisí s nástupom sezónnych prác. To podporuje výrazné spomalenie rastu počtu nových uchádzačov oproti januáru. Nových evidovaných je dokonca o 34 % menej,“ uviedol generálny riaditeľ Úradu práce ČR Roman Chlopčík.
Najvyššia nezamestnanosť bola vo februári v Úsťanskom (7,6 %) a v Moravsko-sliezskom kraji (7 %). V porovnaní s januárom vzrástla nezamestnanosť o 0,1 percentuálneho bodu (p. b.) v Prahe, Stredočeskom, Juhomoravskom, Úsťanskom a Moravsko-sliezskom kraji. Pokles o 0,1 p. b. nastal iba v Královohradeckom kraji.
