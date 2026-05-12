Nezamestnanosť v Česku v apríli klesla najnižšie za štyri mesiace
Autor TASR
Praha 12. mája (TASR) - Miera nezamestnanosti v Českej republike sa v apríli znížila na 4,9 % z úrovne 5 %, na ktorej bola v predošlom mesiaci. Nenaplnili sa však očakávania trhu, že sa oslabí ešte výraznejšie, a to na 4,8 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics a správy Českého štatistického úradu, ktorú v utorok zverejnil na svojej internetovej stránke.
Pokles nezamestnanosti bol výsledkom pokračujúcej tvorby sezónnych pracovných miest a ekonomického zotavovania. Nezamestnanosť sa tak dostala na najnižšiu úroveň od decembra 2025. Počet nezamestnaných v Česku v apríli medzimesačne klesol o 7866 na 364.472. V porovnaní s aprílom minulého roka však bol počet ľudí bez práce vyšší o 45.932. Počet voľných pracovných miest v apríli oproti marcu stúpol o 2938 na 94.483.
„Aprílový pokles nezamestnanosti potvrdzuje, že český trh práce zostáva stabilný a firmy majú stále záujem o nových pracovníkov. Pozitívnou správou je tiež pokračujúci rast počtu voľných pracovných miest,“ uviedol český minister práce a sociálnych vecí Aleš Juchelka.
