Nezamestnanosť v Česku v júli vzrástla, prvýkrát za šesť mesiacov

Praha 8. augusta (TASR) - Nezamestnanosť v Česku sa minulý mesiac zvýšila, prvýkrát za pol roka. Poukázali na to údaje, ktoré v pondelok zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ). Informoval o tom server tradingeconomics.



Miera nezamestnanosti dosiahla v Českej republike v júli 3,3 % oproti júnovej hodnote 3,1 %. To znamená prvý medzimesačný rast od januára, v ktorom nezamestnanosť dosiahla 3,6 %. Údaje ČSÚ prekonali aj odhady analytikov, ktorí počítali s rastom nezamestnanosti na 3,2 %. Na porovnanie, v júli minulého roka predstavovala nezamestnanosť v Česku 3,7 %.



Počet evidovaných nezamestnaných dosiahol v Česku minulý mesiac približne 240.700. V porovnaní s predchádzajúcom mesiacom sa ich počet zvýšil zhruba o 9400.



Počet voľných pracovných miest dosiahol ku koncu júla približne 313.300. To je o zhruba 6200 menej, než ponúkali úrady práce v júni.