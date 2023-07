Nezamestnanosť v Česku v júni klesla na takmer ročné minimum

Praha 12. júla (TASR) - Nezamestnanosť v Česku minulý mesiac mierne klesla, pričom sa dostala na najnižšiu úroveň za takmer rok. Uviedol to v stredu Český štatistický úrad (ČSÚ), ktorého údaje zverejnili portály tradingeconomics a novinky.cz.



Miera nezamestnanosti dosiahla v Česku v júni 3,4 %. V porovnaní s májom tak klesla o 0,1 percentuálneho bodu. Júnová hodnota nezamestnanosti je najnižšia od júla minulého roka, v ktorom dosiahla 3,28 %. Na porovnanie, v júni 2022 dosiahla nezamestnanosť v Česku 3,1 %.



Prácu hľadalo v júni 249.792 ľudí. Oproti predchádzajúcemu mesiacu to predstavuje pokles o 4101 osôb.



Na trhu práce je stále dopyt po robotníckych a vysoko odborných profesiách. V kurze sú najmä sezónne profesie v stavebníctve, pôdohospodárstve, lesníctve, rybárstve, živočíšnej a potravinárskej výrobe, ako aj v cestovnom ruchu a službách.



Najvyššia nezamestnanosť bola v Ústeckom kraji (5,3 %), najnižšia v Juhočeskom kraji. Tam dosiahla 2,4 %. Na základe údajov Úradu práce ČR pracovalo v Česku v júni aj viac než 105.000 osôb z Ukrajiny, ktoré sú v ČR so štatútom utečenca a s udelenou dočasnou ochranou.