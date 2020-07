Nezamestnanosť v Česku sa v júni mierne zvýšila

Praha 7. júla (TASR) - Nezamestnanosť v Česku zaznamenala v júni mierny rast a posunula sa bližšie k 4-percentnej hranici. Vyplynulo to z údajov, ktoré v utorok zverejnil Úrad práce ČR.



Podľa úradu, na ktorý sa odvolal server novinky.cz, dosiahla miera nezamestnanosti v Česku v júni 3,7 %. To je o 0,1 percentuálneho bodu viac než v máji. Bez práce bolo v júni 269.637 ľudí, o 73.914 viac než pred rokom a o 3493 viac než v predchádzajúcom mesiaci.



To, že počet nezamestnaných vzrástol o 3493 však neznamená, že v evidencii pribudol iba takýto počet uchádzačov o prácu. Na úrad práce sa v máji prihlásilo zhruba 38.500 ľudí, avšak viac než 35.000 z evidencie vypadlo.



Medzimesačne sa nezamestnanosť zvýšila celkovo v 40 okresoch. Najviac v okresoch Mladá Boleslav, Praha a Karlove Vary. Najvyššia nezamestnanosť je aj naďalej v okrese Karviná, kde je bez práce 8,1 % ľudí.