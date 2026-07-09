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Nezamestnanosť v Česku v júni zostala na päťmesačnom minime 4,8 %
Nezamestnanosť v krajine tak zostala na najnižšej úrovni od decembra minulého roka, a to vďaka prijímaniu zamestnancov na sezónne práce a pokračujúcemu oživeniu hospodárstva.
Autor TASR
Praha 9. júla (TASR) - Miera nezamestnanosti v Českej republike sa v júni medzimesačne nezmenila a zostala na úrovni 4,8 %. Tento vývoj bol v súlade s očakávaniami. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil Úrad práce ČR. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Nezamestnanosť v krajine tak zostala na najnižšej úrovni od decembra minulého roka, a to vďaka prijímaniu zamestnancov na sezónne práce a pokračujúcemu oživeniu hospodárstva. Počet nezamestnaných v Česku sa v júni oproti máju znížil o 2718 na 356.134. V porovnaní s júnom minulého roka však vzrástol o 40.669. Mladí ľudia tvorili 4,4 % celkového počtu nezamestnaných. Ich podiel klesol z májovej úrovne 4,9 %.
Z evidencie nezamestnaných v júni v ČR odišlo celkovo 42.154 uchádzačov o zamestnanie. Z nich si v priebehu mesiaca našlo nové zamestnanie takmer 30.000. Počet voľných pracovných miest v krajine v júni vzrástol na 99.854. Oproti máju stúpol o 5474 a v porovnaní s júnom minulého roka sa zvýšil o 1177.
Nezamestnanosť v krajine tak zostala na najnižšej úrovni od decembra minulého roka, a to vďaka prijímaniu zamestnancov na sezónne práce a pokračujúcemu oživeniu hospodárstva. Počet nezamestnaných v Česku sa v júni oproti máju znížil o 2718 na 356.134. V porovnaní s júnom minulého roka však vzrástol o 40.669. Mladí ľudia tvorili 4,4 % celkového počtu nezamestnaných. Ich podiel klesol z májovej úrovne 4,9 %.
Z evidencie nezamestnaných v júni v ČR odišlo celkovo 42.154 uchádzačov o zamestnanie. Z nich si v priebehu mesiaca našlo nové zamestnanie takmer 30.000. Počet voľných pracovných miest v krajine v júni vzrástol na 99.854. Oproti máju stúpol o 5474 a v porovnaní s júnom minulého roka sa zvýšil o 1177.