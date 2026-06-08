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Nezamestnanosť v Česku v máji klesla na úroveň 4,8 %

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tento vývoj bol v súlade s očakávaniami trhu.

Autor TASR
Praha 8. júna (TASR) - Miera nezamestnanosti v Českej republike v máji mierne klesla, a to na úroveň 4,8 % z aprílových 4,9 %. Tento vývoj bol v súlade s očakávaniami trhu. Ukázali to údaje, ktoré v pondelok zverejnil Úrad práce ČR. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics a webu úradu práce.

„Potvrdzuje sa, že český trh práce zostáva napriek neistotám v zahraničí stabilný a že zamestnávatelia majú o pracovníkov stále záujem,“ uviedol český minister práce a sociálnych vecí Aleš Juchelka.

Nezamestnanosť v Česku sa dostala na najnižšiu úroveň od decembra minulého roka. Pomohlo tomu pokračujúce prijímanie sezónnych pracovníkov a prebiehajúce oživenie hospodárstva. Počet nezamestnaných ľudí v krajine v máji medzimesačne klesol o 5620 na 358.852. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka však bol o 42.792 vyšší.

Takmer 42 % ľudí, ktorí v Česku v máji odišli z evidencie nezamestnaných, začalo samostatnú zárobkovú činnosť. Počet registrovaných voľných pracovných miest v krajine sa medzimesačne znížil o 103 na 94.380.
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