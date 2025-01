Nezamestnanosť v Česku vzrástla na najvyššiu úroveň za 3,5 roka

Praha 9. januára (TASR) - Nezamestnanosť v Česku prekonala v decembri 4 % a dostala sa na najvyššiu úroveň za viac než 3,5 roka. Informoval o tom český Úrad práce, ktorého údaje zverejnil server novinky.cz.



Podľa úradu dosiahla miera nezamestnanosti v Česku v poslednom mesiaci minulého roka 4,1 %. To je najvyššia nezamestnanosť od apríla 2021, pričom v medziročnom porovnaní to znamená rast o 0,4 percentuálneho bodu.



Najvyššia nezamestnanosť tradične panuje v Úsťanskom kraji (6,2 %) a Moravsko-sliezskom kraji, kde dosiahla 5,8 %. Naopak, najnižšia je v Prahe (2,8 %) a Plzenskom kraji (3,3 %).



Vzhľadom na slabý dopyt v priemysle sa bude nezamestnanosť držať mierne nad 4 % väčšinu tohto roka, predpokladá hlavný ekonóm UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Ako však dodal, pri predpokladanom raste hrubého domáceho produktu (HDP) nad 2 % by však výrazne vyššie ísť nemala.



Okrem vyššej miery nezamestnanosti sa zároveň znížil počet voľných miest ponúkaných zamestnávateľmi. Ich počet klesol zhruba o 9000 na 246.573. Najväčší záujem majú firmy o robotníkov v oblasti výstavby budov, o montážnych robotníkov, ďalej o obsluhu vysokozdvižných vozíkov a o skladníkov, kuchárov, vodičov nákladných áut či o upratovačov. Najviac voľných miest ponúkali zamestnávatelia v Prahe a Stredočeskom kraji.



Produkcia českého priemyslu v novembri klesla, už druhý mesiac po sebe



Produkcia českého priemyslu v novembri klesla, už druhý mesiac po sebe, a na najnižšiu úroveň za päť mesiacov. Ukázali to vo štvrtok údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Zo štatistík vyplýva, že v novembri 2024 sa priemyselná produkcia v Českej republike znížila medziročne o 2,7 % po poklese o 2,1 % v októbri. Ekonómovia pritom predpovedali, že sa jej pokles v novembri spomalí na 0,5 %.



K novembrovému výsledku prispelo najmä zníženie priemyselnej výroby o 3,1 %. Zároveň sa spomalil rast produkcie v banskom a ťažobnom sektore (na 1,9 % z 5,2 % v októbri). Medzitým však došlo k oživeniu výroby elektriny, plynu, pary a klimatizácie (0,7 % oproti -6,2 % v októbri).



V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa priemyselná produkcia v Česku v novembri zvýšila o 1,7 %.



Separátne údaje ČSÚ vo štvrtok ukázali, že stavebná produkcia sa v novembri medziročne zotavila a stúpla o 2,5 % po poklese o 3,6 % v októbri. Medzimesačne bola stavebná produkcia vyššia o 1,8 %.