Nezamestnanosť v Chorvátsku klesla na najnižšiu úroveň za takmer rok
Autor TASR
Záhreb 22. mája (TASR) - Nezamestnanosť v Chorvátsku minulý mesiac výrazne klesla, pričom dosiahla najnižšiu úroveň za takmer rok. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje chorvátskeho štatistického úradu, ktoré priniesol portál tradingeconomics.
Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v Chorvátsku v apríli 3,8 %. Oproti marcu tak klesla o 0,5 percentuálneho bodu a zaznamenala najnižšiu hodnotu od júna minulého roka, v ktorom dosiahla rovnako 3,8 %.
Počet registrovaných nezamestnaných sa znížil medzimesačne o 11,1 % na 67.500, čo predstavuje historické minimum. Zároveň sa zvýšil počet zamestnaných, a to o 0,3 % na 1,702 milióna.
