Nezamestnanosť v Chorvátsku v auguste vzrástla na 4,1 %
Miera nezamestnanosti v auguste stúpla na 4,1 % z júlových 4 %, uviedol chorvátsky štatistický úrad vo svojom predbežnom odhade.
Autor TASR
Záhreb 19. septembra (TASR) - Chorvátska nezamestnanosť pokračovala v auguste v raste druhý mesiac po sebe a je najvyššia od mája. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Miera nezamestnanosti v auguste stúpla na 4,1 % z júlových 4 %, uviedol chorvátsky štatistický úrad vo svojom predbežnom odhade. Ešte v júni predstavovala 3,8 %. V auguste 2024 sa nachádzala na úrovni 4,8 %.
Počet ľudí bez práce sa v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšil o 3,2 % na 75.495.
