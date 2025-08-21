Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nezamestnanosť v Chorvátsku v júli vzrástla, prvýkrát za päť mesiacov

Evidovaná miera nezamestnanosti dosiahla v júli v Chorvátsku 4 %. To je o 0,2 percentuálneho bodu vyššia nezamestnanosť než v júni a zároveň prvý rast od februára.

Autor TASR
Záhreb 21. augusta (TASR) - Nezamestnanosť v Chorvátsku zaznamenala v júli rast, prvý za päť mesiacov. Údaje chorvátskeho štatistického úradu zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.

Na druhej strane, je to druhá najnižšia nezamestnanosť v krajine v tomto roku. Najvyššiu vykázalo Chorvátsko na začiatku roka, keď v januári aj vo februári dosahovala 5,4 %. Na porovnanie, v júli minulého roka dosiahla nezamestnanosť 5,8 %.

Počet evidovaných nezamestnaných dosiahol v Chorvátsku v júli tohto roka 73.183. V porovnaní s júnom to predstavuje zvýšenie o 3147 nezamestnaných.
