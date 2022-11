Nezamestnanosť v Chorvátsku vzrástla v októbri na 5-mesačné maximum

Záhreb 22. novembra (TASR) - Nezamestnanosť v Chorvátsku sa minulý mesiac zvýšila výraznejšie nad 6 % a dosiahla najvyššiu úroveň za päť mesiacov. Uviedol to chorvátsky štatistický úrad, ktorého údaje zverejnili agentúra HINA a server RTTNews.



Počet evidovaných nezamestnaných vzrástol v októbri na 112.701 a miera nezamestnanosti tak dosiahla 6,5 %. To je najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti od mája, v ktorom dosiahla rovnakú úroveň. V septembri predstavovala nezamestnanosť 6,1 %.



Najvyššiu nezamestnanosť v tomto roku zaznamenali Chorváti na začiatku roka, v januári a vo februári. V obidvoch mesiacoch dosiahla 7,8 %.



Naopak, miera zamestnanosti mierne klesla. Počet zamestnaných dosiahol v októbri 1,620 milióna, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci to bolo 1,621 milióna.