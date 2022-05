Nezamestnanosť v Číne vzrástla v apríli nad 6 %

Peking 16. mája (TASR) - Nezamestnanosť v Číne vzrástla minulý mesiac nad 6 %, čo znamená najvyššiu úroveň za viac než dva roky. To je nepriaznivá informácia pre čínsku vládu, pre ktorú je vývoj na trhu práce dôležitý na udržanie ekonomickej a sociálnej stability. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a servera RTTNews.



Podľa údajov čínskeho štatistického úradu dosiahla miera nezamestnanosti v Číne v apríli 6,1 % oproti marcovej hodnote 5,8 %. Aprílová nezamestnanosť tak bola najvyššia od februára 2020, v ktorom dosiahla 6,2 %.



Navyše miera nezamestnanosti v 31 najväčších mestách Číny dosiahla minulý mesiac 6,7 %. To je najvyššia nezamestnanosť od začatia evidovania príslušných údajov v roku 2018.



Aprílový vývoj na pracovnom trhu je tak pre Peking zlou správou. Vláda si totiž dala za cieľ udržať nezamestnanosť v tomto roku pod úrovňou 5,5 %.



Čína plánuje v roku 2022 vytvoriť viac než 11 miliónov pracovných miest, uviedol ešte v marci čínsky premiér Li Kche-čchiang. Nedávno však situáciu na pracovnom trhu označil za "vážnu a komplikovanú", pod čo sa podpísalo výrazné zhoršenie pandemickej situácie na začiatku tohto roka.



Nepriaznivé údaje za apríl ešte znásobil vývoj v oblasti maloobchodných tržieb. Tie klesli medziročne o 11,1 % oproti marcovému poklesu o 3,5 %. To znamená najvýraznejší pokles maloobchodných tržieb od marca 2020.



Údaje zverejnené štatistickým úradom sú horšie aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí počítali so zrýchlením poklesu na 6,1 %.



Podľa analytikov bude pre vládu stále náročnejšie dosiahnuť stanovený cieľ ekonomického rastu v tomto roku na úrovni 5,5 %, keďže vláda sa v oblasti boja s pandémiou nového koronavírusu naďalej drží svojej politiky nulovej tolerancie. Ekonomika vzrástla v 1. kvartáli o 4,8 %.



Podľa ekonómov by Čína mohla dosiahnuť v tomto roku rast okolo 5 %, aj to však vtedy, ak by obmedzenia súvisiace s novým koronavírusom ovplyvnili ekonomiku iba v apríli a máji. Vírus je však vysoko infekčný a mnohí analytici sa obávajú, že problémy budú pokračovať aj v ďalších mesiacoch.