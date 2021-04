Nezamestnanosť v ČR dosiahla v marci 4,2%, pred rokom predstavovala 3%

Praha 7. apríla (TASR) - Počet nezamestnaných v Česku ku koncu marca dosiahol 306.616. Bez práce je tak o 80.938 ľudí viac než pred rokom. Uviedol to v stredu Úrad práce ČR. V medzimesačnom porovnaní však počet nezamestnaných klesol, a to o takmer 4850. Miera nezamestnanosti dosiahla v Česku podľa úradu 4,2 %, o 1,2 percentuálneho bodu viac než pred rokom, medzimesačne však o 0,1 percentuálneho bodu menej.



"S príchodom jarného obdobia dochádza k rozbehu sezónnych prác. Zamestnávatelia tak momentálne hľadajú okrem iného nových zamestnancov v poľnohospodárstve, lesníctve, stavebníctve, logistike či e-shopoch," citoval generálneho riaditeľa Úradu práce ČR Viktora Najmona server novinky.cz.



"Dlhodobý záujem majú aj o kvalifikovaných remeselníkov a robotníkov do výroby. Zároveň sa zvyšuje záujem zo strany miest a obcí o pracovníkov v rámci verejnoprospešných prác," dodal.



Ako uviedla ekonómka Jana Mücková zo skupiny LOGeco, naďalej pretrváva disproporcia v rámci odborov, ktorá kopíruje odbory najviac zasiahnuté pandémiou - gastro, cestovanie, kultúra. "Dá sa predpokladať, že nezamestnanosť sa bude v tomto roku postupne zvyšovať," dodala Mücková, pričom vychádza z ukončovania jednotlivých programov podpory zo strany vlády.