Nezamestnanosť v ČR klesla, ich počet je na 23-ročnom minime

Praha 8. novembra (TASR) - Nezamestnanosť v Česku sa po troch mesiacoch, počas ktorých si držala stabilnú úroveň, v októbri mierne znížila. Navyše počet nezamestnaných klesol na najnižšiu hodnotu v mesiaci október za posledných 23 rokov. Uviedol to v piatok Úrad práce Českej republiky.



Miera nezamestnanosti dosiahla v októbri 2,6 % oproti 2,7-percentnej úrovni v období od júla do konca septembra, informoval o tom úrad, ktorého údaje zverejnil server novinky.cz. Miera nezamestnanosti sa tak vrátila na doterajšie najnižšie hodnoty z mája a júna tohto roka.



Počet nezamestnaných dosiahol 196.500. To je najnižší počet ľudí bez práce za mesiac október od roku 1996.



Zamestnávatelia ponúkali minulý mesiac viac než 337.000 voľných pracovných miest. Aj v októbri pretrvával záujem zamestnávateľov o nových zamestnancov najmä v technických profesiách na robotníckych, ale aj vyšších pozíciách. Pokračujú však aj sezónne práce a navyše doznieva turistická sezóna.



"Miera nezamestnanosti sa pravdepodobne nachádza na úplnom dne. V ďalších mesiacoch sa bude postupne zvyšovať s tým, ako bude klesať teplota a obmedzia sa práce v stavebníctve či poľnohospodárstve," komentoval vývoj na českom trhu práce ekonóm Komerčnej banky Michal Brožka.



"Na druhej strane, vzhľadom na znižujúcu sa aktivitu výrobného sektora sa domnievame, že miera nezamestnanosti sa bude v budúcom roku v dôsledku spomalenia rastu českej ekonomiky mierne zvyšovať," dodal Brožka.