Nezamestnanosť v ČR stúpla na 4 %, riziko budúcnosti sú Husákové deti

Praha 2. marca (TASR) - Nezamestnanosť v Česku vzrástla v januári na dlho nevídané 4 %, keď sa počet nezamestnaných medzimesačne zvýšil o viac než 16.300 takmer na 300.000. Tento rast súvisí nielen s tradičnými sezónnymi vplyvmi, ale aj s infláciou a spomalením ekonomiky. Navyše sa začína meniť trh práce. Kvalifikované pozície nie je kým obsadiť, okrem toho populácia starne a zamestnanie hľadá menej absolventov, než koľko ľudí odchádza do dôchodku. Informoval o tom server iDNES.cz.



"Náborový optimizmus na rok 2024 klesá v dôsledku vplyvu inflácie v predchádzajúcom období, ekonomického spomalenia a poklesu spotrebiteľského dopytu," povedal Jiří Halbrštát, manažér náboru a marketingu ManpowerGroup. Navyše sa do toho premieta aj každoročný výpadok sezónnych prác.



Okrem toho však dochádza k zmenám na pracovnom trhu. "Naše štatistiky naznačujú, že trh práce v Českej republike sa začína meniť. Vraciame sa k situácii, na ktorú v posledných šiestich rokoch nie sme zvyknutí. Druhý mesiac po sebe máme v evidencii úradu práce viac uchádzačov o zamestnanie, než je celkový počet evidovaných voľných pracovných miest," hovorí generálny riaditeľ Úradu práce ČR Daniel Krištof.



Situácia, keď dopyt po práci prevyšuje ponuku dva mesiace v rade, nastala naposledy začiatkom roka 2018. "Trh práce momentálne prechádza štrukturálnymi zmenami vrátane automatizácie, robotizácie a zavádzania umelej inteligencie do pracovných procesov, ktoré majú potenciál výrazne ovplyvniť dostupnosť niektorých pracovných miest vo väčšine odborov," vysvetlil Martin Jánský, generálny riaditeľ spoločnosti Randstad Česká republika.



Na druhej strane však v určitých oblastiach naďalej panuje nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. "Silný dopyt a zároveň výrazný nedostatok kandidátov s vhodnou kvalifikáciou pretrváva v mnohých inžinierskych špecializáciách technického smeru, vo väčšine remeselníckych profesií, predovšetkým so špecializáciou na elektro či naprieč špecializáciami v odbore zdravotníctvo a sociálna starostlivosť," povedal Tomáš Ervín Dombrovský, analytik spoločnosti Alma Career.



Za kritickým nedostatkom je dlhodobo vysoký dopyt zo strany zamestnávateľov, ako aj nepriaznivý demografický vývoj. V staršej generácii sú viac zastúpené remeselnícke profesie, o ktoré medzi mladými ľuďmi záujem klesá.



Čo je horšie, súčasná populácia starne a stále viac ľudí odchádza do dôchodku, než vychádza zo škôl. V Česku odchádza do penzie ročne 120.000 ľudí, na trh práce však vstupuje iba 90.000 absolventov. "Vôbec si neviem predstaviť, čo budeme robiť o 10 rokov, až k dôchodkovému veku dospeje silná generácia takzvaných Husákových detí, kde každý ročník má 190.000 ľudí, čo je o 70.000 viac než teraz," uviedol Halbrštát s tým, že na trh práce bude prichádzať iba 110.000 až 120.000 absolventov ročne.