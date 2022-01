Nezamestnanosť v Dánsku klesla v decembri na 13-ročné minimum

Kodaň 31. januára (TASR) - Nezamestnanosť v Dánsku klesla v závere minulého roka hlbšie pod 3-percentnú hranicu, pričom sa dostala na 13-ročné minimum. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje dánskeho štatistického úradu.



Ako štatistici informovali, miera nezamestnanosti v Dánsku dosiahla v decembri 2,5 % oproti novembrovej 2,8-percentnej úrovni. Decembrová nezamestnanosť je tak najnižšia od septembra 2008.



Ešte lepšie údaje vykázala miera nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi, to znamená vo vekovej kategórii od 16 do 24 rokov. Tá klesla z novembrovej úrovne 1,1 % na 1 %.