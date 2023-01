Nezamestnanosť v decembri rástla výlučne pre ukončené sezónne práce

Bratislava 20. januára (TASR) - Miera nezamestnanosti v decembri 2022 rástla výlučne pod vplyvom ukončenia sezónnych prác. Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári k údajom o decembrovej nezamestnanosti, ktoré zverejnil dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina).



"Nezamestnanosť v decembri síce pod ťarchou ukončenia sezónnych prác mierne vzrástla, jej sezónny nárast bol však miernejší, ako je na konci roka zvykom. Nezamestnanosť tak len potvrdzovala relatívnu odolnosť domáceho trhu práce voči energetickej kríze. Regionálne štatistiky však naznačujú, že dosahy energetickej krízy v regiónoch nie sú ani zďaleka rovnaké," spresnil.



"Aj v januári 2023 očakávame tradičný sezónny nárast miery nezamestnanosti. Predstihové ukazovatele však zatiaľ nesignalizujú masívnejší nárast miery nezamestnanosti nad rámec tradičnej sezóny. Trh práce, zdá sa aspoň, relatívne dobre odoláva energetickej kríze. To sa však môže zmeniť už počas jari, keď by sa jej negatívne dosahy mohli len prehlbovať a do evidencie úradov práce by sa postupne mohli začať dostávať prepustení na prelome rokov," dodal Koršňák.



"Hoci nárast nezamestnanosti na prelome rokov nie je výnimočný pre rozloženie sezónnych prác počas roka, v súčasnej situácii pôsobia v ekonomike aj iné tlaky. Trh práce dlhé obdobie odolával výzvam vyplývajúcim z vojenskej invázie na Ukrajine, pomáhali mu najmä štátne opatrenia na ochranu zamestnanosti spolu s výrazným oživením v službách po takmer úplnom odstránení pandemických opatrení," poznamenal analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.



Aj v situácii vo firmách, a napokon aj v zamestnanosti, sa podľa Horňáka budú však postupne prejavovať dosahy zvýšených cien vstupov, utlmeného spotrebiteľského dopytu v dôsledku inflácie či spomalenia globálnej aktivity. "Predpokladáme preto, že miera nezamestnanosti bude v tomto roku ešte narastať – hovoríme však o desatinách percentuálneho bodu. Výrazné 'vystrelenie' nezamestnanosti smerom nahor neočakávame," podčiarkol.



"V prostredí sťaženej ekonomickej situácie a 160.000 disponibilných nezamestnaných máme v ekonomike takmer 82.000 voľných pracovných miest, z toho až necelých 43.000 vhodných pre absolventov, teda bez výraznejších požiadaviek na predchádzajúcu prax. Toto nám indikuje pretrvávajúci geografický a kvalifikačný nesúlad na trhu práce, keď ponuka nezamestnaných nie je v súlade s tým, čo trh požaduje, či už po stránke kvalifikácie a zručností, alebo lokality. Oproti predchádzajúcemu mesiacu prišlo k miernemu poklesu voľných pracovných miest, ktoré mohli byť obsadené alebo ich mohli firmy v rámci šetriacich opatrení z trhu stiahnuť," doplnil Horňák.



Krajniak v piatok na tlačovej konferencii informoval, že miera evidovanej nezamestnanosti stúpla v decembri 2022 medzimesačne o 0,07 percentuálneho bodu na úroveň 5,90 %. V decembri 2021 sa pohybovala na úrovni 6,76 %.