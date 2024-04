Nezamestnanosť v eurozóne zotrvala vo februári na 6,5 %

Luxemburg 3. apríla (TASR) - Nezamestnanosť v eurozóne zotrvala vo februári na úrovni zo začiatku roka, pričom údaje za január boli revidované mierne smerom nahor. TASR o tom informuje na základe v stredu zverejnených údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat.



Medziročná miera nezamestnanosti upravená o sezónne vplyvy dosiahla v eurozóne vo februári 6,5 %, čo predstavuje rovnakú hodnotu ako v januári. Za január však boli údaje upravované smerom nahor, pričom pôvodný odhad Eurostatu poukazoval na 6,4-percentnú nezamestnanosť. Na porovnanie, vo februári minulého roka zaznamenala miera nezamestnanosti v menovom bloku 6,6 %.



V Európskej únii dosiahla nezamestnanosť vo februári 6 %. Aj v tomto prípade to znamená rovnakú úroveň ako v januári, pričom údaje za január sa nemenili. Stabilné zostali aj v porovnaní s februárom 2023.



Čo sa týka nezamestnanosti mladých ľudí vo veku do 24 rokov, v eurozóne dosiahla 14,6 %. To je rovnaká úroveň ako v prvom mesiaci tohto roka. V celej EÚ sa však mierne znížila. V januári zaznamenala 14,9 %, vo februári to bolo 14,8 %.



Z členských krajín EÚ najvyššiu nezamestnanosť dosiahli opätovne Španielsko a Grécko. V prvom prípade to bolo 11,5 %, v druhom 11 %. Na treťom mieste skončilo Švédsko, kde nezamestnanosť dosiahla 8,1 %. Najnižšiu mieru nezamestnanosti vykázali za február Česko (2,6 %), Poľsko (2,9 %) a Slovinsko, ktorého nezamestnanosť dosiahla 3,1 %. Miera nezamestnanosti na Slovensku zaznamenala vo februári 5,5 %.